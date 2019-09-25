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Украинцы начали активнее покупать бюджетные автомобили

Украинцы начали активнее покупать бюджетные автомобили

Несмотря на новую отсрочку штрафов для “еврономеров”, ситуация с бесконтрольным ввозом авто на еврономерах почти стабилизировалась. Из-за этого украинцы стали покупать больше доступных новых авто.

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“Новым автомобилям сегмента Low Cost в Украине принадлежит четверть рынка. Это больше, чем у премиальных авто, но меньше, чем у новых автомобилей среднеценового сегмента. За восемь месяцев 2019-го в стране было реализовано более 13 тыс. бюджетных автомобилей. К тому же покупали их в регионах по-разному”, – отмечают автоэксперты.

По сравнению с 2018-м, за восемь месяцев 2019-го всех бюджетных авто было продано больше. Рост составил около 7,5%.

“Теоретически такой рост можно было бы приписать стабилизации ситуации с “еврономерами”. Косвенно, но она оказала свое влияние на рынок новых авто также. Но сейчас гораздо большее влияние на рынок новых авто оказывает импорт старых авто, особенно из США. Судя по всему, старые импортные авто “съедают” уже не бюджетные средства, а премиальные”, – объясняют эксперты.

Среди областей Украины наибольший рост продаж новых бюджетных автомобилей с начала 2019 года продемонстрировала Закарпатская область (+51%). Потом – Полтавская (+18%) и Ивано-Франковская (+15%) области. А лидером продаж по объему остается Киев.

По материалам Сегодня
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