По результатам проверки Госгеокадастр насчитал ущерб в 5,29 млн грн

В сентябре территориальные органы Госгеокадастра в ходе контроля за использованием и охраной земель провели 2219 проверок соблюдения требований земельного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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По их результатам было установлено 1005 нарушений, то есть нарушения выявлены в ходе почти каждой второй проверки.

Всего за этот период было начислено 5,29 млн грн возмещения за самовольное занятие земельных участков, нецелевое использование земель и снятие плодородного слоя почвы, из них 3,29 млн грн или 62% было возмещено в добровольном порядке.

По результатам проверок специалисты направили в правоохранительные органы 81 материал о нарушениях требований законодательства, в том числе, содержащие признаки преступления.