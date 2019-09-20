Хорватия продлит мораторий на продажу земли иностранцам

Хорватия вскоре подаст запрос в Европейскую комиссию о продлении семилетнего моратория на продажу сельскохозяйственных земель иностранцам.

Об этом сообщает Euractiv.

“Запрос находится на стадии перевода, через несколько недель, возможно, к концу месяца, он будет отправлен”, – сказал помощник министра сельского хозяйства Крунослав Каралич в парламентском комитете по сельскому хозяйству.

В июне 2020 года истекает семилетний мораторий на продажу государственных и частных сельхозугодий иностранным гражданам и иностранным юридическим лицам.

Мораторий, вступивший в силу после вступления Хорватии в ЕС в 2013 году, направлен на защиту хорватских фермеров от глобальной конкуренции. На основании Соглашения о вступлении в ЕС в 2011 году Европейская комиссия дала Загребу возможность продлить мораторий еще на три года.

В июле законодатели Хорватской крестьянской партии жаловались на то, что правительство не хочет продлевать мораторий. Глава партии Крешо Беляк предупредил, что неспособность продлить мораторий “открывает двери иностранному капиталу”, и хорватские фермеры не смогут конкурировать.

Учитывая, что многие сельские районы Хорватии заброшены, есть опасения, что сельскохозяйственные земли, которые намного дешевле, чем в других государствах-членах ЕС, легко попадут в руки крупных сельскохозяйственных иностранных инвесторов.

Хорватия имеет в общей сложности 2 695 037 га сельхозугодий. Хотя стоимость сельскохозяйственных земель в Хорватии оценивается более чем в 9 миллиардов евро, последние данные Евростата показывают, что цена за гектар в стране намного ниже средней по ЕС

Цены за гектар сельхозугодий в Хорватии составляют 2809 евро, дешевле только в Румынии (2735 евро) и Эстонии (1958 евро).

Страны ЕС по-разному действуют в вопросе продажи земли иностранцам. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан запретил продажу сельскохозяйственных земель иностранцам, изменив Конституцию.

Словения, Румыния, страны Балтии и Дания имеют в своих законах положения, которые затрудняют или делают невозможным продажу земли. Однако после попыток продлить мораторий со стороны Болгарии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы Европейский парламент начал процедуру расследования “из-за ограничения конкуренции”.