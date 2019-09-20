Хорватия продлит мораторий на продажу земли иностранцам

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Хорватия вскоре подаст запрос в Европейскую комиссию о продлении семилетнего моратория на продажу сельскохозяйственных земель иностранцам.
Об этом сообщает Euractiv.
“Запрос находится на стадии перевода, через несколько недель, возможно, к концу месяца, он будет отправлен”, – сказал помощник министра сельского хозяйства Крунослав Каралич в парламентском комитете по сельскому хозяйству.
В июне 2020 года истекает семилетний мораторий на продажу государственных и частных сельхозугодий иностранным гражданам и иностранным юридическим лицам.
Мораторий, вступивший в силу после вступления Хорватии в ЕС в 2013 году, направлен на защиту хорватских фермеров от глобальной конкуренции. На основании Соглашения о вступлении в ЕС в 2011 году Европейская комиссия дала Загребу возможность продлить мораторий еще на три года.
В июле законодатели Хорватской крестьянской партии жаловались на то, что правительство не хочет продлевать мораторий. Глава партии Крешо Беляк предупредил, что неспособность продлить мораторий “открывает двери иностранному капиталу”, и хорватские фермеры не смогут конкурировать.
Учитывая, что многие сельские районы Хорватии заброшены, есть опасения, что сельскохозяйственные земли, которые намного дешевле, чем в других государствах-членах ЕС, легко попадут в руки крупных сельскохозяйственных иностранных инвесторов.
Хорватия имеет в общей сложности 2 695 037 га сельхозугодий. Хотя стоимость сельскохозяйственных земель в Хорватии оценивается более чем в 9 миллиардов евро, последние данные Евростата показывают, что цена за гектар в стране намного ниже средней по ЕС
Цены за гектар сельхозугодий в Хорватии составляют 2809 евро, дешевле только в Румынии (2735 евро) и Эстонии (1958 евро).
Страны ЕС по-разному действуют в вопросе продажи земли иностранцам. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан запретил продажу сельскохозяйственных земель иностранцам, изменив Конституцию.
Словения, Румыния, страны Балтии и Дания имеют в своих законах положения, которые затрудняют или делают невозможным продажу земли. Однако после попыток продлить мораторий со стороны Болгарии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы Европейский парламент начал процедуру расследования “из-за ограничения конкуренции”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Водителям напомнили о новом правиле дорожного движенияВчера, 21:03 - 32046 4
У госслужащих изменится структура оплаты труда10 ч. назад - 3862 3
Пенсионный фонд сообщил о количестве загрузок своего приложения12 ч. назад - 2716 3
Стало известно, сколько семей воспользовались программой "муниципальная няня"13 ч. назад - 648 3
Верланов рассказал о подготовке к введению РРО14 ч. назад - 1630 3
Межбанк: обвалится ли доллар ниже психологической отметки11 ч. назад - 4280
У госслужащих изменится структура оплаты труда10 ч. назад - 3862 3
JP Morgan изменил прогноз по курсу гривны6 ч. назад - 3491 1
Chery вывела на украинский рынок новый кроссовер (фото)20 ч. назад - 3452
Миллиардеры готовятся к кризису 2020 года11 ч. назад - 3414 1
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)7 ч. назад - 179
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HDПозавчера, 15:10 - 1253
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2401
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)17.09.2019, 15:10 - 1248
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1847