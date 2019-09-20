В Украине создали первую централизованную закупочную организацию

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабинет Министров Украины определил государственное учреждение «Профессиональные закупки» централизованной закупочной организацией для проведения тендеров и закупок по рамочным сделкам в отношении товаров и услуг (кроме текущего ремонта) для заказчиков.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Читайте также: Кабмин выручил 215 тыс. грн от продажи автомобилей
«Решение об определении ГУ «Профессиональные закупки» централизованной закупочной организацией (ЦЗО) – это шаг к оптимизации всего закупочного процесса, поскольку, передавая свои закупки в ЦЗО, заказчики смогут значительно сэкономить свои средства за счет объединения однотипных товаров в рамках одной процедуры», – прокомментировал решение правительства первый заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта.
В течение 2017-2018 годов в рамках реализации пилотного проекта, государственное учреждение «Профессиональные закупки» выполняло функции централизованной закупочной организации.
Правительство надеется, что создание ЦЗО поможет, в частности, решить такие проблемы сферы публичных закупок:
• профессионализировать сферу публичных закупок профессиональным персоналом;
• увеличить экономию средств за счет агрегации объемов (объединять однотипные закупки в рамки одной закупки, за счет агрегации будет получена лучшая цена и существенно уменьшатся административные расходы на проведение процедур закупок);
• стандартизировать закупки (предполагается, что ЦЗО активно работает с потенциальными поставщиками, что значительно снизит риски обжалований и срывы поставок);
• снизить уровень коррупции (общественный контроль, мониторинг и принятие мер за счет укрупнения закупки и значительного уменьшения общего количества закупочных процедур).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нефедов предлагает вернуть лимит в 150 евро на получение посылок из-за рубежаВчера, 16:05 - 3044 11
Глава Таможни предложил фиксированную цену за растаможку старых еврономеровВчера, 15:47 - 2607 8
Минфин продал облигаций на 13,2 млрд гривенВчера, 19:01 - 1687 5
Верланов рассказал о подготовке к введению РРО8 ч. назад - 1274 3
Пенсионный фонд сообщил о количестве загрузок своего приложения6 ч. назад - 1449 2
Водителям напомнили о новом правиле дорожного движенияВчера, 21:03 - 29541 2
Межбанк: НБУ не смог остановить проседание котировокВчера, 18:10 - 3877
Межбанк: обвалится ли доллар ниже психологической отметки5 ч. назад - 3509
Нефедов предлагает вернуть лимит в 150 евро на получение посылок из-за рубежаВчера, 16:05 - 3044 11
Миллиардеры готовятся к кризису 2020 года5 ч. назад - 2714 1
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)Около часа назад - 46
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HDПозавчера, 15:10 - 1180
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2375
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)17.09.2019, 15:10 - 1232
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1829