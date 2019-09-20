В Украине создали первую централизованную закупочную организацию

Кабинет Министров Украины определил государственное учреждение «Профессиональные закупки» централизованной закупочной организацией для проведения тендеров и закупок по рамочным сделкам в отношении товаров и услуг (кроме текущего ремонта) для заказчиков.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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«Решение об определении ГУ «Профессиональные закупки» централизованной закупочной организацией (ЦЗО) – это шаг к оптимизации всего закупочного процесса, поскольку, передавая свои закупки в ЦЗО, заказчики смогут значительно сэкономить свои средства за счет объединения однотипных товаров в рамках одной процедуры», – прокомментировал решение правительства первый заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта.

В течение 2017-2018 годов в рамках реализации пилотного проекта, государственное учреждение «Профессиональные закупки» выполняло функции централизованной закупочной организации.

Правительство надеется, что создание ЦЗО поможет, в частности, решить такие проблемы сферы публичных закупок:

• профессионализировать сферу публичных закупок профессиональным персоналом;

• увеличить экономию средств за счет агрегации объемов (объединять однотипные закупки в рамки одной закупки, за счет агрегации будет получена лучшая цена и существенно уменьшатся административные расходы на проведение процедур закупок);

• стандартизировать закупки (предполагается, что ЦЗО активно работает с потенциальными поставщиками, что значительно снизит риски обжалований и срывы поставок);

• снизить уровень коррупции (общественный контроль, мониторинг и принятие мер за счет укрупнения закупки и значительного уменьшения общего количества закупочных процедур).