"Укрзализныця" начала процесс закупки вагонов за средства ЕБРР

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Планируется встреча с участниками рынка с целью разъяснения порядка проведения тендера.
Об этом сообщает пресс-служба АО УЗ.
Закупка будет осуществляться в рамках двухстадийного тендера в соответствии с принципами и правилами Банка с применением электронного портала закупок для клиентов ЕБРР – ECEPP.
В целом предполагается закупить примерно 4500 грузовых полувагонов общего назначения (с люками) в три этапа: в 2019 году на первом этапе – 1000 вагонов (4 лота), в 2020 году на втором этапе 1500 вагонов (5 лотов) и на третьем этапе 2000 вагонов (6 лотов).
70% от контрактной цены (без НДС) финансируются за счет средств займа ЕБРР, а 30% – по контракту финансируются АО УЗ.
Потенциальные участники, которые зарегистрируются в ECEPP и проявят заинтересованность в сделке, смогут получить разъяснения и дополнительную информацию от АО “Укрзализныця” через ECEPP.
Двухстадийная тендерная процедура предусматривает, что тендер на первом этапе будет состоять только из технического предложения без указания каких-либо цен, а на втором этапе будут подаваться коммерческие предложения.
В ближайшее время планируется встреча с участниками рынка с целью разъяснения порядка проведения тендера и особенностей тендерной процедуры.
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