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Еще один банк получил право хранить запасы наличности Нацбанка

Еще один банк получил право хранить запасы наличности Нацбанка

Акционерное общество “Первый Украинский Международный Банк” (АО “ПУМБ”) стало четвертым банком, который сможет осуществлять операции с запасами наличности Национального банка Украины, а также обеспечивать банки в регионах наличными и принимать от них их излишки и изношенные банкноты.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Соответствующее решение № 718-рш приняло Правление Национального банка Украины 23 сентября 2019 года.

Напомним, что Национальный банк осуществляет отбор банков, которые могут привлекаться к хранению его запасов наличности согласно ряду критериев.

ПУМБ” письменно обратился к Национальному банку о намерении стать уполномоченным банком по хранению запасов наличности регулятора и предоставил необходимую информацию.

В частности, банк имеет 28-летний опыт работы по организации кассового обслуживания и 6-летний опыт осуществления перевозки валютных ценностей и инкассации денежных средств с использованием самых современных технологий.

Таким образом, Национальный банк продолжает делегировать банкам часть функций, которые он выполняет в регионах, в рамках реализации Концепции организации наличного обращения в Украине. Это даст возможность постепенно перейти от частично делегированной модели организации наличного обращения, которая сейчас существует в Украине, на делегированную модель.

По материалам Finance.UA
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