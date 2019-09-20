Еще один банк получил право хранить запасы наличности Нацбанка

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Акционерное общество “Первый Украинский Международный Банк” (АО “ПУМБ”) стало четвертым банком, который сможет осуществлять операции с запасами наличности Национального банка Украины, а также обеспечивать банки в регионах наличными и принимать от них их излишки и изношенные банкноты.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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Соответствующее решение № 718-рш приняло Правление Национального банка Украины 23 сентября 2019 года.
Напомним, что Национальный банк осуществляет отбор банков, которые могут привлекаться к хранению его запасов наличности согласно ряду критериев.
“ПУМБ” письменно обратился к Национальному банку о намерении стать уполномоченным банком по хранению запасов наличности регулятора и предоставил необходимую информацию.
В частности, банк имеет 28-летний опыт работы по организации кассового обслуживания и 6-летний опыт осуществления перевозки валютных ценностей и инкассации денежных средств с использованием самых современных технологий.
Таким образом, Национальный банк продолжает делегировать банкам часть функций, которые он выполняет в регионах, в рамках реализации Концепции организации наличного обращения в Украине. Это даст возможность постепенно перейти от частично делегированной модели организации наличного обращения, которая сейчас существует в Украине, на делегированную модель.
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