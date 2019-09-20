Правительство планирует реформировать министерства

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Правительство проводит реформу Кабмина, которая сэкономит много бюджетных денег и сделает его более эффективным.
Об этом рассказал министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет в Facebook.
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Он отметил, что сейчас в министерствах есть огромное количество функций, которые дублируются между собой — бухгалтерия, базовое ІТ, документооборот и многое другое, которых по предварительным подсчетам насчитали по 19 направлениям.
“Каждый министр возглавляет огромную структуру. И чуть ли не большинство сотрудников в них занимается не формированием или реализацией политик, а поддерживающими функциями”, – подчеркнул Дубилет.
Он объяснил, почему так происходит. С одной стороны, каждое министерство сейчас является отдельным юрлицом, и немало атрибутов им предполагается по закону. С другой стороны, до последнего времени министры часто пытались отгородиться друг от друга, а не работать как одна команда — даже в таких банальных вопросах, как экономия на масштабе (economy of scale).
“Первая ласточка уже ушла. На этой неделе мы договорились с новосозданным Министерством цифровой трансформации, что они не будут набирать людей в два департамента (кадры и бухгалтерия), а будут “аутсорсить” ресурсы Секретариата. Дальше будет больше”, – отметил министр.
В планах министра – до конца следующего года централизовать все, что можно, где это не будет мешать эффективной работе. Он уверен, что у этой централизации есть большой потенциал не только с министерствами, но и с другими органами власти, вплоть до регионов.
Дубилет отметил, что для такой эффективной централизации многие функции нужно упростить и перевести в электронную форму.
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