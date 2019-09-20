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Вступил силу закон об отмене уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство

Вступил силу закон об отмене уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство

В Украине вступил в силу закон № 101-IX, который декриминализировал фиктивное предпринимательство.

Документ официально опубликовали в парламентском издании Голос Украины.

Из Уголовного кодекса изъяли статью 205 “Фиктивное предпринимательство”, которая ранее предусматривала штрафы до 85 тыс. грн.

Повышен порог уклонения от уплаты налогов, после которого можно привлечь к ответственности согласно ст. 212 УКУ:

  • внушительные размеры – 1000 н. м., 960,5 тыс. грн; предлагается – 2 млн 881,5 тыс. грн;
  • большой размер – 3000 н. м., 2 млн 881,5 тыс. грн; предлагается – 4 млн 802,5 тыс. грн;
  • особо крупный размер – 5000 н. м., 4 млн 802,5 тыс. грн; предлагается – 6 млн 723,5 тыс. грн.

Отметим, н. м. – необлагаемый минимум доходов граждан, равный 50% прожиточного минимума для трудоспособного лица (в расчете на месяц), установленном законом на 1 января отчетного налогового года (в 2019 году – 960,5 грн).

Кроме того, повышены штрафы за уклонение от уплаты налогов – с 17-34 тыс. грн до 51-85 тыс. грн.

За то же нарушение группой лиц или если в результате в бюджеты и госфонды не поступили крупные суммы денег, штрафы увеличили с 34-51 тыс. грн до 85-119 тыс. грн.

По материалам Корреспондент.net
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