Вступил силу закон об отмене уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство

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В Украине вступил в силу закон № 101-IX, который декриминализировал фиктивное предпринимательство.
Документ официально опубликовали в парламентском издании Голос Украины.
Из Уголовного кодекса изъяли статью 205 “Фиктивное предпринимательство”, которая ранее предусматривала штрафы до 85 тыс. грн.
Повышен порог уклонения от уплаты налогов, после которого можно привлечь к ответственности согласно ст. 212 УКУ:
Отметим, н. м. – необлагаемый минимум доходов граждан, равный 50% прожиточного минимума для трудоспособного лица (в расчете на месяц), установленном законом на 1 января отчетного налогового года (в 2019 году – 960,5 грн).
Кроме того, повышены штрафы за уклонение от уплаты налогов – с 17-34 тыс. грн до 51-85 тыс. грн.
За то же нарушение группой лиц или если в результате в бюджеты и госфонды не поступили крупные суммы денег, штрафы увеличили с 34-51 тыс. грн до 85-119 тыс. грн.
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