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Во Франции начнут принимать к оплате биткоин

Во Франции начнут принимать к оплате биткоин

К началу 2020 года более 25 тысяч торговых точек во Франции начнут принимать к оплате биткоин. Среди них: производитель спортивных товаров Decathlon и сеть парфюмерно-косметических магазинов Sephora.

Как сообщает Cryptoglobe, новая платежная система будет запущена благодаря партнерству компании Global POS, приложения EasyWallet и платежной платформы Easy2Play.

Платежи в биткоине будут автоматически конвертироваться в евро в момент продажи. За этот процесс будут ответственны компании Deskoin и Savitar, которые в настоящее время ожидают получения статуса провайдера операций с цифровыми активами в соответствии с французским законодательством.

Кроме вышеупомянутых Decathlon и Sephora, к инициативе присоединились такие известные ритейлеры, как Boulanger, Foot Locker, World House, Intersport, Cultura, Maisons du Monde и Norauto.

По материалам Forklog
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