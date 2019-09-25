Австрия запустит поезд до Перемышля с пересадкой в ​​Украину

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Федеральные железные дороги Австрии (ÖBB) запустят поезд из Граца, через Вену, Остраву и Краков в Перемышль, где можно будет удобно пересесть на поезда во Львов и Одессу.
В ÖBB планируют запуск поезда Eurocity 104 сообщением Грац (Австрия) – Перемышль (Польша) и в обратном направлении – Eurocity 105.
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Первые рейсы по указанному маршруту будут выполнены 15 декабря. Поезда ÖBB будут состоять из вагонов 1 и 2 классов. Обслуживание поездов в Польше и Чехии будет осуществляться совместно железнодорожными компаниями этих стран – польской PKP Intercity и чешской České dráhy. В городе Богумин в направлении Граца до поезда будут цеплять дополнительные чешские вагоны.
Из Граца поезд будет отправляться в 5:28, прибывать на главный железнодорожный вокзал Вены в 8:02, в Остраву – 11:02, в Краков – в 15:00, в Перемышль – в 17:56. В обратном направлении поезд будет отправляться в 10:14, в 19:49 будет в Вене, а в 22:33 – в Граце.
По словам представителя ÖBB Бернхарда Ридера, в Перемышле будет возможна пересадка на поезд до Львова и Одессы.
Отметим, что поезд №36 Одесса-Перемышль, который направляется через Львов, прибывает в польский город в 09:50, то есть за 25 минут до того, как отправляется поезд Перемышль-Грац. А в обратном направлении из Перемышля поезд в Одессу через Львов идет в 18:39, то есть через 42 минуты после прибытия поезда Грац-Перемышль.
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