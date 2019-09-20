Укрзализныця запустит 4 дополнительных поезда к осенним праздникам

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По состоянию на 24 сентября этого года Укрзализныця назначила четыре дополнительных поезда ко Дню защитника Украины и Покрова Пресвятой Богородицы.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
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Поезд № 191/192 Киев – Львов будет курсировать 12 и 14 октября в обоих направлениях. Из Киева отправление в 7:42 и прибытие во Львов в 18:13. Из Львова поезд отправится в 11:54 и прибудет в Киев в 21:47.
Поезд № 237 Киев – Днепр выполнит рейсы в обоих направлениях 11 и 14 октября. Из Киева отправление в 20:28 и прибытие в Днепр в 6:12. Из Днепра поезд отправится в 10:56 и прибудет в Киев в 20:06.
Поезд № 242/241 Одесса – Днепр из Одессы будет курсировать 11, 13, 15 октября, из Днепра – 10, 12, 14 октября. Из Одессы отправление в 23:48 и прибытие в Днепра в 09:32. Обратно отправление в 22:30 и прибытие в Одессу в 08:10.
Поезд № 168 Львов – Одесса отправится в рейсы 12 и 14 октября в обоих направлениях. Отправление из Львова в 09:16 и прибытие в Одессу в 20:39. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:18 и прибывать во Львов в 21:05.
Билеты на поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.
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