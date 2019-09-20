Межбанк: обвалится ли доллар ниже психологической отметки

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В среду давление на валюту резко усилится и у доллара есть все шансы обвалится ниже психологического уровня в 24 гривны. Основная причина – не особые изменения в украинской экономике за ночь, а результаты вчерашнего аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Он прошел очень удачно для чиновников, и в бюджет будет в среду привлечено 13,2 млрд гривен.
Иностранцы прогнозируемо сделали ставку на приобретение долгосрочных облигаций со сроком обращения почти 5,5 лет (только их продали на 12,875 млрд гривен) и буквально заваливают межбанк валютой – ведь сегодня надо рассчитаться за эти бумаги.
Гривна в серьезном дефиците и у НБУ есть шанс в очередной раз существенно пополнить свои резервы. выкупая излишек предложения доллара на торгах.
Именно продажи валюты под расчеты за купленные ОВГЗ и обваливают котировки. Операции местных крупных игроков (экспортеров и импортеров) и даже начало сезона основных выплат возмещений НДС сегодня отходит на второй план по сравнению с операциями иностранцев по покупке облигаций.
Все перечисленное выше — существенно увеличит статистику торгов в среду. Мы ожидаем на сегодня объем операций на торгах в пределах до 330 млн долларов при заключении до 650 сделок, а котировки американской валюты при таком раскладе спроса и предложения на торгах будут полностью зависеть от ценников Нацбанка при выкупе излишка нерезидентского доллара на торгах.
По нашим прогнозам у доллара есть все предпосылки упасть ниже психологического уровня в 24 гривны и войти в новый коридор 23,90-24,10 гривен. Как и все последние дни — сдерживать обвал котировок будет НБУ, который продолжит активно скупать доллар на межбанке через Matching.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,20 / 24,23
евро – 26,61 / 26,64
российский рубль – 0,3796/ 0,3805
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