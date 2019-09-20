0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 893 0

Межбанк: обвалится ли доллар ниже психологической отметки

Межбанк: обвалится ли доллар ниже психологической отметки

В среду давление на валюту резко усилится и у доллара есть все шансы обвалится ниже психологического уровня в 24 гривны. Основная причина – не особые изменения в украинской экономике за ночь, а результаты вчерашнего аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Он прошел очень удачно для чиновников, и в бюджет будет в среду привлечено 13,2 млрд гривен.

Иностранцы прогнозируемо сделали ставку на приобретение долгосрочных облигаций со сроком обращения почти 5,5 лет (только их продали на 12,875 млрд гривен) и буквально заваливают межбанк валютой – ведь сегодня надо рассчитаться за эти бумаги.

Гривна в серьезном дефиците и у НБУ есть шанс в очередной раз существенно пополнить свои резервы. выкупая излишек предложения доллара на торгах.

Именно продажи валюты под расчеты за купленные ОВГЗ и обваливают котировки. Операции местных крупных игроков (экспортеров и импортеров) и даже начало сезона основных выплат возмещений НДС сегодня отходит на второй план по сравнению с операциями иностранцев по покупке облигаций.

Все перечисленное выше — существенно увеличит статистику торгов в среду. Мы ожидаем на сегодня объем операций на торгах в пределах до 330 млн долларов при заключении до 650 сделок, а котировки американской валюты при таком раскладе спроса и предложения на торгах будут полностью зависеть от ценников Нацбанка при выкупе излишка нерезидентского доллара на торгах.

По нашим прогнозам у доллара есть все предпосылки упасть ниже психологического уровня в 24 гривны и войти в новый коридор 23,90-24,10 гривен. Как и все последние дни — сдерживать обвал котировок будет НБУ, который продолжит активно скупать доллар на межбанке через Matching.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,20 / 24,23
евро – 26,61 / 26,64
российский рубль – 0,3796/ 0,3805

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.