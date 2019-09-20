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Украина полностью выполнила план запасов газа на зимний период

Украина полностью выполнила план запасов газа на зимний период

В подземных хранилищах Украины достаточно газа, чтобы обеспечить надежную работу газотранспортных систем и газоснабжения всех украинских потребителей этой зимой, даже если Россия пойдет на прерывание транзита через Украину.

Об этом сообщил председатель правления “Нафтогаза” Андрей Коболев в Fаcebook.

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“Сегодня уже можно сказать – планы по подготовке к непростой зиме нам удалось полностью выполнить. Хочу поблагодарить всех, кто помог найти для этого финансовые ресурсы, кто обеспечил закупку газа и его закачку в подземные хранилища!”, – написал Коболев.

Он также отметил, что запасы газа в украинских подземных хранилищах пересекли рубеж в 20 млрд куб.м. газа, что более чем на 4 млрд превышает прошлогодний показатель и является наибольшим уровнем за последние 9 лет.

По материалам Finance.UA
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