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Немецкая «дочка» обанкротившейся Thomas Cook получит €380 млн кредита

Немецкая «дочка» обанкротившейся Thomas Cook получит €380 млн кредита

Немецкая авиакомпания Condor, входящая в структуру старейшего в мире туроператора Thomas Cook, заявившего о банкротстве и ликвидации, получит от государства промежуточный кредит в поддержку своей деятельности. Сумма размером в 380 млн евро будет предоставлена на 6 месяцев, говорится в сообщении авиакомпании.

Об этом сообщает DW.

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Половину этих средств выделит федеральная земля Гессен, где находится штаб-квартира компании.

Финансовая помощь должна быть одобрена Еврокомиссией, после чего немецкий банк развития KfW направит деньги Condor. Власти ведут с Брюсселем «конструктивные переговоры» по этому вопросу, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. По его словам, финансовая помощь позволит в долгосрочной перспективе сохранить почти 5000 рробочих мест в авиакомпании.

Кроме того, немецкая «дочка» Thomas Cook намерена подать ходатайство об отделении своего бизнеса от материнской компании.

«Подобный необходимый и логичный шаг является лучшим вариантом для наших клиентов, деловых партнеров и нас самих в текущей ситуации», – подчеркнули в Condor.

Это позволит компании «получить полную независимость» от британского туроператора.

По материалам Mind
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