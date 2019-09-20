Миллиардеры готовятся к кризису 2020 года

Больше половины (55%) семейных офисов (family office), которые управляют активами состоятельных людей, ожидают рецессию. По их прогнозам, спад на мировых финансовых рынках начнется до конца 2020 года.

Это результаты опроса, проведенного швейцарским банком UBS и исследовательской компанией Campden Wealth. Об этом сообщает Forbes.

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В ходе исследования были опрошены руководители 360 семейных офисов по всему миру. Под их руководством в среднем находятся активы стоимостью $917 млн. Опрос проводился в течение первого полугодия 2019 года. В случае со средней доходностью инвестиций респондентов просили оценить показатели за 12 месяцев, предшествующих опросу.

Почти каждый второй семейный офис (45%) уже начал готовиться к кризису и корректировать свои инвестиционные стратегии, чтобы уменьшить возможные потери. 42% респондентов видят в надвигающемся кризисе новые возможности для инвестиций и собираются ими воспользоваться, увеличивая для этого запасы кэша. Каждый пятый (22%) сокращает привлечение заемных средств.

По данным исследования, на прямые инвестиции, инвестиции в хедж-фонды и недвижимость уже приходится около 40% среднего портфеля семейных офисов – значительно больше, чем у государственных пенсионных фондов.

В числе негативных геополитических факторов участники исследования назвали Brexit (63% считают, что он негативно скажется на инвестиционной привлекательности Великобритании). Более 90% опрошенных упомянули торговую войну США и Китая.