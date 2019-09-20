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Пенсионный фонд сообщил о количестве загрузок своего приложения

Пенсионный фонд сообщил о количестве загрузок своего приложения

Более 10 тысяч человек скачали мобильное приложение “Пенсионный фонд в смартфоне”. В то же время общее количество пенсионеров составляет 11,5 миллионов.

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ в Facebook.

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“Более 10 тысяч человек уже скачали мобильное приложение “Пенсионный фонд”, – отмечается в сообщении.

Напомним, приложение для мобильных устройств предоставляет возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате.

Скачать приложение можно по ссылке.

Справка Finance.ua:

В функционал приложения входят следующие возможности:

  • застрахованные лица могут просмотреть сведения из Реестра застрахованных лиц (анкетные данные, предоставленная работодателем, информация о заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж);
  • пенсионеры – получить сведения из электронного пенсионного дела;
  • все категории населения могут просмотреть состояние обработки обращений в Пенсионный фонд Украины, верифицировать документы, справки, сформированные в личном электронном кабинете, получить и просмотреть уведомления от Пенсионного фонда Украины.

По материалам Finance.UA
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