Пенсионный фонд сообщил о количестве загрузок своего приложения

Более 10 тысяч человек скачали мобильное приложение “Пенсионный фонд в смартфоне”. В то же время общее количество пенсионеров составляет 11,5 миллионов.

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ в Facebook.

Читайте также: В Украине запускают новый электронный сервис Пенсионный фонд в смартфоне

“Более 10 тысяч человек уже скачали мобильное приложение “Пенсионный фонд”, – отмечается в сообщении.

Напомним, приложение для мобильных устройств предоставляет возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате.

Скачать приложение можно по ссылке .

Справка Finance.ua:

В функционал приложения входят следующие возможности: