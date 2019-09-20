Forward Bank объявил о запуске обновленной линейки платежных карт «КОКО КАРД»

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Forward Bank анонсировал запуск обновленной линейки платежных дебетовых и кредитных карт «КОКО КАРД». Новые тарифно-сервисные пакеты дадут клиентам возможность получать высокие проценты на остаток собственных средств, кредитоваться на выгодных условиях, а также экономить на обслуживании и транзакциях.
«Мы говорим не просто о выгоде, а о радости в жизни. Куры — простой народный образ. Они символизируют изобилие, хозяйственность, получение выгоды. Мы создали карточное решение «КОКО КАРД», чтобы куры, действительно, денег не клевали и несли исключительно золотые яйца», — рассказал о обновленном карточном решении «КОКО КАРД» Константин Кошеленко, заместитель Председателя Правления Forward Bank.
Как сообщается в официальном релизе банка, все типы карт обновленной линейки дают возможность бесконтактной оплаты PayPass. Держателям предложат бесплатное снятие собственных или кредитных средств наличными в банкоматной сети Forward Bank и в банкоматах других украинских банков. За безналичные расчеты клиенты банка получат возврат средств до 20% согласно ежемесячно обновляемым категориям кешбэков.
На остаток собственных средств на дебетовых картах «КОКО КАРД» будет начисляться одна из самых высоких на рынке процентных ставок — до 15% годовых. В случае перевода этих средств с текущего счета карты на депозитный вклад при помощи приложения «Forward online», разработанного для смартфонов на базе Android и IOs, банк предложит повышенную процентную ставку.
Кредитные карты «КОКО КАРД» банка Forward — это возможность воспользоваться кредитными средствами банка в пределах 100 тыс. грн., за возврат которых в течение 90 дней не начисляются проценты. За хранение собственных средств на кредитном карточном счете банк начислит дополнительную прибыль – до 12% годовых.
Приложение «Forward online» позволит держателям карт не только выгодно копить, но и существенно экономить. Переводы между картами «КОКО КАРД» в системе дистанционного управления финансами «Forward online» бесплатны, как и переводы собственных или кредитных средств с «КОКО КАРД» на карты других банков. Также бесплатно информирование о движении средств на счетах с помощью PUSH-уведомлений приложения на смартфоне. Обладателям «КОКО КАРД», которые активно используют их для расчетов или имеют остаток собственных средств свыше тысячи гривен, банк предоставляет бесплатное обслуживание карты.
По словам пресс-службы Forward Bank, оформление «КОКО КАРД» станет доступно украинцам с 24 сентября 2019 года в его отделениях, кредитных центрах и мини-офисах по всей Украине. Также есть возможность дистанционно заказать «КОКО КАРД»: заявку на ее выпуск можно оформить в интернет-банкинге или в приложении «Forward online», а курьерская служба доставит карту клиенту.
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