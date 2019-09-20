Стало известно, сколько семей воспользовались программой "муниципальная няня"

Компенсацию расходов на няню по программе “муниципальная няня” уже назначили около 2,5 тыс. украинцев, которые подали соответствующие заявки на участие в программе.

Об этом сообщила прессслужба Министерства социальной политики Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.

Читайте также: Соцпроект Муниципальная няня: что изменится

По данным Минсоцполитики, с начала текущего года в местные структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения обратились за назначением компенсации услуги “муниципальная няня” и подали заявление и соответствующие документы 2832 лица.

Сейчас уже назначена компенсация услуги по уходу “муниципальная няня” 2443 лицам.

При этом в пресс-службе ведомства уточнили, что больше всего обращений о компенсации услуги по уходу “муниципальная няня” зарегистрировано: