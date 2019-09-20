0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 209 0

Стало известно, сколько семей воспользовались программой "муниципальная няня"

Стало известно, сколько семей воспользовались программой "муниципальная няня"

Компенсацию расходов на няню по программе “муниципальная няня” уже назначили около 2,5 тыс. украинцев, которые подали соответствующие заявки на участие в программе.

Об этом сообщила прессслужба Министерства социальной политики Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.

Читайте также: Соцпроект Муниципальная няня: что изменится

По данным Минсоцполитики, с начала текущего года в местные структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения обратились за назначением компенсации услуги “муниципальная няня” и подали заявление и соответствующие документы 2832 лица.

Сейчас уже назначена компенсация услуги по уходу “муниципальная няня” 2443 лицам.

При этом в пресс-службе ведомства уточнили, что больше всего обращений о компенсации услуги по уходу “муниципальная няня” зарегистрировано:

  • в Ровенской области – 316 человек,
  • во Львовской обл. – 279 человек,
  • в Киеве – 240 человек,
  • Киевской области – 161 человек,
  • Полтавской обл. – 139 человек.
По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.