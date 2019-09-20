Нацбанк назвал сумму чистой прибыли банков

За 8 месяцев 2019 года платежеспособные банки получили 44,3 млрд грн чистой прибыли, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (13,7 млрд грн). Более чем наполовину (58,3%) этот результат был обеспечен деятельностью государственного ПриватБанка.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

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Доходы банков в текущем году выросли на 28,5% до 165 млрд грн, при этом расходы – на 5,2% до 120,7 млрд грн.

Регулятор также назвал четыре фактора роста банковской прибыли:

• рост чистых процентных доходов банков на 18% до 53 млрд грн;

• рост чистых комиссионных доходов банков на 15% до 28,4 млрд грн;

• положительный результат от переоценки и от операций купли продажи – 14,9 млрд грн;

• низкий объем отчислений банками в резервы – 8 млрд грн против 14,4 млрд грн в прошлом году.

«Нынешний период высокой доходности должен быть использован для формирования банками запаса прочности, который позволит выполнять ужесточенные требования Национального банка к капиталу банков. Особенно это касается государственных банков. На сегодня почти всю прибыль они должны перечислять в бюджет в виде дивидендов. В то же время их достаточная капитализация – непременная предпосылка сохранения финансовой стабильности», – подчеркнула первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Она отметила, что в период ужесточения требований к банкам стоит подумать о практике распределения прибыли госбанков только в случае, если они будут иметь избыточный капитал, а основную часть прибыли госбанков направлять на усиление их прочности