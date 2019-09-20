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Фонд гарантирования на прошлой неделе продал активы банков на 19 миллионов

Фонд гарантирования на прошлой неделе продал активы банков на 19 миллионов

В течение прошлой недели (16.09 – 20.09.2019) состоялась продажа активов 12 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 189,97 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

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Из них на сумму 65,45 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 124,40 млн грн – по реализации основных средств банков.

Кроме того 0,06 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков, 0,06 млн грн – от продажи монет и банковских металлов.

По материалам Finance.UA
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