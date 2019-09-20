Минфин рассчитывает, что новые фискальные проекты заработают уже с 1 января

Министр финансов Оксана Маркарова рассчитывает на принятие законопроектов №1209 и №1210 с налоговыми поправками, чтобы они заработали уже с 1 января 2020 года.

Об этом она написала в Facebook.

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“Комитет определил график рабочих групп по законопроектам 1209 и 1210, в основе которых лежат важные инструменты деофшоризации и деолигархизации. Эти нормы, если будут поддержаны парламентом, станут действительными с 1 января 2020 года, то есть за год до распространения фискализации на 2 группу ФЛП с увеличенным лимитом до 2.5 млн и на 3 группу ФЛП”, – сказала Маркарова.

Она отметила, что кроме БЕПС (BEPS – Base erosion and Profit Shifting – размывание налогооблагаемой базы и вывод прибыли из-под налогообложения) в законопроекте положены два блока вопросов: нормы относительно улучшения администрирования и выравнивание ставок.

“Важно реально обсудить все вопросы и отделить мифы от реальных предложений. Надеюсь, что все бизнес ассоциации и эксперты найдут время принять участие в обсуждении”, – сообщила министр финансов.