Минфин рассчитывает, что новые фискальные проекты заработают уже с 1 января

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министр финансов Оксана Маркарова рассчитывает на принятие законопроектов №1209 и №1210 с налоговыми поправками, чтобы они заработали уже с 1 января 2020 года.
Об этом она написала в Facebook.
Читайте также: Минфин анонсировал удешевление кредитов для сельхозпроизводителей с 20% до 5%
“Комитет определил график рабочих групп по законопроектам 1209 и 1210, в основе которых лежат важные инструменты деофшоризации и деолигархизации. Эти нормы, если будут поддержаны парламентом, станут действительными с 1 января 2020 года, то есть за год до распространения фискализации на 2 группу ФЛП с увеличенным лимитом до 2.5 млн и на 3 группу ФЛП”, – сказала Маркарова.
Она отметила, что кроме БЕПС (BEPS – Base erosion and Profit Shifting – размывание налогооблагаемой базы и вывод прибыли из-под налогообложения) в законопроекте положены два блока вопросов: нормы относительно улучшения администрирования и выравнивание ставок.
“Важно реально обсудить все вопросы и отделить мифы от реальных предложений. Надеюсь, что все бизнес ассоциации и эксперты найдут время принять участие в обсуждении”, – сообщила министр финансов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В налоговой службе рассказали, как будут применять кэшбэк по новому законуВчера, 15:02 - 4224 18
У Зеленского объяснили, почему нельзя снизить налогиВчера, 16:07 - 2934 9
Нацбанк выкупил с рынка более $269 млнВчера, 11:12 - 1799 5
Прописка в Украине: правила, документы и штрафыВчера, 12:23 - 5574 5
Новый пенсионный возраст в Украине: эксперт назвала последствия6 ч. назад - 4656 4
Межбанк: понедельник для доллара оказался днем тяжелымВчера, 18:00 - 7391
Рада планирует запустить малую налоговую реформу уже веснойВчера, 19:30 - 4857 1
Новый пенсионный возраст в Украине: эксперт назвала последствия6 ч. назад - 4656 4
Когда пенсионерам начинают назначать выплаты: разъяснение ПФУ3 ч. назад - 4448 1
В налоговой службе рассказали, как будут применять кэшбэк по новому законуВчера, 15:02 - 4224 18
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HDВчера, 15:10 - 601
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2237
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)17.09.2019, 15:10 - 1143
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1707
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 1472 1