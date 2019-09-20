Признаков восстановления экономики еврозоны пока нет – глава ЕЦБ

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Экономика еврозоны не демонстрирует убедительных признаков восстановления, а устойчивый спад производственного сектора рискует распространиться на другие сферы.
Об этом сказал глава Европейского центробанка Марио Драги, передает Reuters.
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«Если смотреть в будущее, недавние данные и опережающие индикаторы, такие как новые экспортные заказы в производственном секторе, не демонстрируют убедительных признаков возобновления роста в ближайшем будущем, и баланс рисков для прогноза роста продолжает склоняться в сторону снижения», – сказал он во время выступления в комитете Европарламента по экономическим вопросам.
«Чем дольше будет сохраняться слабость в производственном секторе, тем сильнее риск, что другие секторы экономики будут затронуты этим замедлением», – подчеркнул он.
По словам Драги, такой прогноз требует сохранения крайне аккомодационной денежно-кредитной политики на длительный период времени.
Базовая инфляция в еврозоне остается слабой, сказал он, добавив, что ЕЦБ все еще готов скорректировать все инструменты, если этого потребует прогноз инфляции.
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