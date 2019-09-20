НБУ будет защищать украинцев, которым банки навязывают свои услуги

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Около половины всех жалоб от потребителей на финансовые учреждения, которые поступают в Национальный банк, касаются навязывания ненужных услуг. Например, страхования, нотариальных услуг и тому подобное.
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка в Facebook.
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Регулятор подчеркнул, что законодательство запрещает финансовым учреждениям навязывать услуги. Но на протяжении последних восьми лет ни один государственный орган не имел полномочий контролировать соблюдение этой нормы.
На прошлой неделе Верховная Рада приняла Закон, который призван исправить ситуацию. Документ возлагает на НБУ обязательства по защите прав потребителей финуслуг и предоставляет ему инструменты регулирования рыночного поведения участников финансового сектора относительно потребителей.
Потребители имеют право жаловаться в финансовое учреждение, если его сотрудники навязывают ненужные услуги. А если ответ учреждения не удовлетворил, они могут обращаться в Национальный банк.
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