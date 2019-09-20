0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 121 0

Украинский соцстрах обсудил с МВФ пути покрытия дефицита

Украинский соцстрах обсудил с МВФ пути покрытия дефицита

В исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины состоялась встреча с представителями миссии Международного валютного фонда.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Читайте также: В Украине повысили размер максимальной компенсации пострадавшим в ДТП

Они обсудили финансовое состояние Фонда социального страхования Украины, в частности, показатели выполнения бюджета за восемь месяцев 2019 года, прогнозные доходы и расходы на конец этого года и проект бюджета Фонда на 2020 год.

И. о. директора Исполнительной дирекции Фонда Сергей Нестеров проинформировал о динамике задержек по выплате материального обеспечения застрахованным лицам и отметил, что все выплаты Фонд осуществляет в полном объеме.

«С целью частичного покрытия разрыва между фактическими расходами Фонда и поступлением денежных средств, согласно решению Кабинета Министров Украины временно, на август 2019 года, доля ЕСВ, которая идет в Фонд социального страхования Украины, была увеличена с 9,3759% до 14,2464%. Это позволило получить дополнительно 996 млн гривен и почти полностью покрыть задолженность Фонда по выплатам матобеспечения. В то же время, с 01 сентября доля ЕСВ была возвращена к ранее установленному размеру», – подчеркнул Сергей Нестеров.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.