Украинский соцстрах обсудил с МВФ пути покрытия дефицита

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины состоялась встреча с представителями миссии Международного валютного фонда.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Читайте также: В Украине повысили размер максимальной компенсации пострадавшим в ДТП
Они обсудили финансовое состояние Фонда социального страхования Украины, в частности, показатели выполнения бюджета за восемь месяцев 2019 года, прогнозные доходы и расходы на конец этого года и проект бюджета Фонда на 2020 год.
И. о. директора Исполнительной дирекции Фонда Сергей Нестеров проинформировал о динамике задержек по выплате материального обеспечения застрахованным лицам и отметил, что все выплаты Фонд осуществляет в полном объеме.
«С целью частичного покрытия разрыва между фактическими расходами Фонда и поступлением денежных средств, согласно решению Кабинета Министров Украины временно, на август 2019 года, доля ЕСВ, которая идет в Фонд социального страхования Украины, была увеличена с 9,3759% до 14,2464%. Это позволило получить дополнительно 996 млн гривен и почти полностью покрыть задолженность Фонда по выплатам матобеспечения. В то же время, с 01 сентября доля ЕСВ была возвращена к ранее установленному размеру», – подчеркнул Сергей Нестеров.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В налоговой службе рассказали, как будут применять кэшбэк по новому законуВчера, 15:02 - 4224 18
У Зеленского объяснили, почему нельзя снизить налогиВчера, 16:07 - 2934 9
Нацбанк выкупил с рынка более $269 млнВчера, 11:12 - 1813 5
Прописка в Украине: правила, документы и штрафыВчера, 12:23 - 5604 5
Новый пенсионный возраст в Украине: эксперт назвала последствия6 ч. назад - 4656 4
Межбанк: понедельник для доллара оказался днем тяжелымВчера, 18:00 - 7391
Рада планирует запустить малую налоговую реформу уже веснойВчера, 19:30 - 4857 1
Новый пенсионный возраст в Украине: эксперт назвала последствия6 ч. назад - 4656 4
Когда пенсионерам начинают назначать выплаты: разъяснение ПФУ3 ч. назад - 4448 1
В налоговой службе рассказали, как будут применять кэшбэк по новому законуВчера, 15:02 - 4224 18
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HDВчера, 15:10 - 601
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2237
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)17.09.2019, 15:10 - 1143
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1707
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 1472 1