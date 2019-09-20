Украинский соцстрах обсудил с МВФ пути покрытия дефицита

В исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины состоялась встреча с представителями миссии Международного валютного фонда.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Они обсудили финансовое состояние Фонда социального страхования Украины, в частности, показатели выполнения бюджета за восемь месяцев 2019 года, прогнозные доходы и расходы на конец этого года и проект бюджета Фонда на 2020 год.

И. о. директора Исполнительной дирекции Фонда Сергей Нестеров проинформировал о динамике задержек по выплате материального обеспечения застрахованным лицам и отметил, что все выплаты Фонд осуществляет в полном объеме.

«С целью частичного покрытия разрыва между фактическими расходами Фонда и поступлением денежных средств, согласно решению Кабинета Министров Украины временно, на август 2019 года, доля ЕСВ, которая идет в Фонд социального страхования Украины, была увеличена с 9,3759% до 14,2464%. Это позволило получить дополнительно 996 млн гривен и почти полностью покрыть задолженность Фонда по выплатам матобеспечения. В то же время, с 01 сентября доля ЕСВ была возвращена к ранее установленному размеру», – подчеркнул Сергей Нестеров.