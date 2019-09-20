Новые кассовые аппараты запустят весной 2020 года - глава налоговой

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В Украине начнут активно тестировать программные кассовые аппараты, существующих в виде приложений на планшетах, смартфонах и ноутбуках, с весны 2020 года. В 2021 году использование кассовых аппаратов станет обязательным при торговле.
Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов.
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«Возможность использовать электронные РРО (регистраторы расчетных операций – ред.) наступит через полгода с даты опубликования закона (о новейших РРО). Мы можем себе представить, что это произойдет весной 2020 года. И уже весь бизнес сможет тестировать и использовать программные РРО», – заявил Верланов.
Он отметил, что с 1 января 2021 года использование кассовых аппаратов (как традиционных, так и электронных) станет обязательным для ФЛП 2-4 групп.
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