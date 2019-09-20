В Германии установили автоматы, принимающие старые смартфоны

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В Бранденбурге, Берлине, в Баварии, Северном Рейне-Вестфалии установили автоматы, в которые можно сдать мобильные телефоны. Как правило, их устанавливают крупные сетевые магазины электротоваров.
Чтобы сдать телефон, нужно положить его в специальный приемник. С помощью электронных и визуальных датчиков автомат распознает модель телефона и его состояние. Затем на табло автомат покажет сумму, в которую он оценивает телефон. Если она устраивает владельца телефона, нужно нажать кнопку, после чего автомат выдаст купон, который можно использовать для приобретения техники в магазинах. За старый Samsung Galaxy S9 автомат дает около 203 евро.
Ворованные телефоны автомат распознает по идентификационному номеру. При оформлении операции также следует указывать личные данные, а при покупке техники с помощью купона нужен паспорт.
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