В Германии установили автоматы, принимающие старые смартфоны

В Бранденбурге, Берлине, в Баварии, Северном Рейне-Вестфалии установили автоматы, в которые можно сдать мобильные телефоны. Как правило, их устанавливают крупные сетевые магазины электротоваров.

Чтобы сдать телефон, нужно положить его в специальный приемник. С помощью электронных и визуальных датчиков автомат распознает модель телефона и его состояние. Затем на табло автомат покажет сумму, в которую он оценивает телефон. Если она устраивает владельца телефона, нужно нажать кнопку, после чего автомат выдаст купон, который можно использовать для приобретения техники в магазинах. За старый Samsung Galaxy S9 автомат дает около 203 евро.

Ворованные телефоны автомат распознает по идентификационному номеру. При оформлении операции также следует указывать личные данные, а при покупке техники с помощью купона нужен паспорт.