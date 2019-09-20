0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

В Германии установили автоматы, принимающие старые смартфоны

В Германии установили автоматы, принимающие старые смартфоны

В Бранденбурге, Берлине, в Баварии, Северном Рейне-Вестфалии установили автоматы, в которые можно сдать мобильные телефоны. Как правило, их устанавливают крупные сетевые магазины электротоваров.

Чтобы сдать телефон, нужно положить его в специальный приемник. С помощью электронных и визуальных датчиков автомат распознает модель телефона и его состояние. Затем на табло автомат покажет сумму, в которую он оценивает телефон. Если она устраивает владельца телефона, нужно нажать кнопку, после чего автомат выдаст купон, который можно использовать для приобретения техники в магазинах. За старый Samsung Galaxy S9 автомат дает около 203 евро.

Ворованные телефоны автомат распознает по идентификационному номеру. При оформлении операции также следует указывать личные данные, а при покупке техники с помощью купона нужен паспорт.

По материалам Deutsche Welle
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.