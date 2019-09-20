MediaTek вложила в разработку 5G-чипов свыше 3 млрд долларов

MediaTek, крупнейший тайваньский разработчик интегральных микросхем, инвестировал более 100 млрд тайваньских долларов (3,23 млрд долларов США) в исследования и разработки, связанные с чипами 5G. Также компания выделила тысячи сотрудников для работы в сфере 5G-технологий.

Об этом сообщает тайваньское агентство CNA со ссылкой на заявление MediaTek.

MediaTek – один из пионеров в области разработки чипов 5G. По словам финансового директора компании Дэвида Ку (David Ku), чипмейкер уже отправляет образцы своей 5G-продукции клиентам. Ожидается, что устройства с 5G-чипами MediaTek начнут поступать на рынок в первом квартале 2020 года.

Топ-менеджер добавил, что оптимистично оценивает перспективы в этой сфере и прогнозирует поставки 5G-смартфонов в КНР на уровне 100 млн штук в следующем году.

Часть средств, инвестированных MediaTek в развитие 5G, компания направила на открытие научно-исследовательского центра (R&D) беспроводной связи. Стоимость проекта в компании оценивают примерно в 5 млрд тайваньских долларов (около 162 млн американских).

R&D-центр беспроводной связи, расположенный рядом со штаб-квартирой компании в научном парке на севере Тайваня, представляет собой 10-этажное здание с тремя подземными уровнями и занимает площадь около 12,6 тыс. кв. м.

Это уже десятый по счету научно-исследовательский центр MediaTek. В новом здании имеется высокопроизводительный вычислительный центр и ЦОД. Также предусмотрено пространство для нескольких лабораторий и детского сада для сотрудников с маленькими детьми.

R&D-центр оснащен высококлассным оборудованием, в том числе дорогостоящей аппаратурой для тестирования работы смартфонов в разных условиях, например, при нахождении в подвальных помещениях или во время поездок на скоростных поездах.

Выступая перед СМИ, председатель совета директоров MediaTek Цай Мин-кай (Tsai Ming-kai) заявил, что для технологических инноваций необходимы большие кадровые ресурсы, и компания продолжит расширяться за счет приобретений. При этом топ-менеджер добавил, что MediaTek не намерена ограничиваться сделками только в сфере беспроводной связи.