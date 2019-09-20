Какие товары должны продаваться с электронным чеком

Закон об обязательном применении программного регистратора расчетных операций обязал выдавать электронный чек продавцов сложной бытовой техники, ювелирных изделий, медицинских препаратов, а также в кафе и ресторанах. В то же время мелкие торговцы на базарах использовать такие программы не обязаны.

Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов во время брифинга.

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“Введение программных регистраторов не будет касаться физических лиц, просто людей, которые пришли на рынок, например, просто продать свои подержанные вещи или личные вещи или какие-то овощи с огорода, и это не будет касаться физических лиц-предпринимателей на первой группе. То есть миф о том, что дедушка, который торгует помидорами на огороде, вынужден будет пользоваться РРО, – это неправда. С 1 октября 2020 года РРО вводится для определенных налогоплательщиков второй и четвертой группы”, – отметил Верланов.

По его словам, с 1 октября следующего года нововведение коснется тех, кто осуществляет реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ювелирной продукции, розничную торговлю в магазинах, деятельность ресторанов, кафе, быстрого обслуживания, деятельность гостиниц и турагентств.

При этом он добавил, что с 1 января 2021 года использовании РРО станет обязательным для налогоплательщиков среди предпринимателей 2-4 групп. Причем, как он подчеркнул, будет увеличен порог для плательщиков единого налога с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн, что облегчит им деятельность.