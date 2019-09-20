0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 58 0

Фонд гарантирования завершил выплаты вкладчикам Пивденкомбанка

Фонд гарантирования завершил выплаты вкладчикам Пивденкомбанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о прекращении ПАО “КБ “Пиденкомбанк” в качестве юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

Согласно части седьмой статьи 26 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица.

В связи с этим Фонд гарантирования сообщает о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам банка “Пиденкомбанк”.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:ФГВФЛ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.