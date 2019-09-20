Фонд гарантирования завершил выплаты вкладчикам Пивденкомбанка

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о прекращении ПАО “КБ “Пиденкомбанк” в качестве юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
Согласно части седьмой статьи 26 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица.
В связи с этим Фонд гарантирования сообщает о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам банка “Пиденкомбанк”.
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