Открытие Tetris Hall от KAN - cамое обсуждаемое событие недели

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19 сентября состоялось открытие второй очереди комплекса Tetris Hall от KAN Development, которое претендует стать самым обсуждаемым событием года рынка недвижимости.
3000 гостей, 1600 бутылок шампанского, 200 л вина, 200 л виски, 100 килограмм тунца и 1500 устриц! Но эти цифры не передают те эмоции и чувства, которые наполняли гостей в этот вечер.
Tetris Hall – это премиальный, инновационный и эргономичный жилой комплекс. Каждый житель которого чувствует себя на высоте, в прямом смысле этого слова. С окон и террасы на крыше открывается панорамный вид на центр Киева – Печерск. Картинка как на лучшей туристической открытке: деловой кластер соединяется с готичностью башен Николаевского костела, виднеются зеленые острова скверов и парков, все это объединяется в уникальную архитектурную мозаику, которую жители комплекса будут наблюдать каждый день.
Основа концепции Tetris Hall – бескомпромиссное качество, безупречный комфорт и изысканность в каждой детали. Элегантная лаунж-зона с роялем, каминным залом и библиотекой. Дизайнерская испанская мебель, которая влюбляет в себя с первого взгляда и прикосновения, отделка натуральными материалами создают окутывающую атмосферу уюта.
Tetris Hall разрушает стереотипы про каменные многоэтажные джунгли в центре шумного мегаполиса – он соединил в себе стиль современного города, уют и свежесть природы. Специально для своих жителей на закрытой территории KAN создал собственный ландшафтный парк более 5000 м.кв с лесными зонами и открытыми пространствами для отдыха на свежем воздухе, террасу на крыше башен, приватный кинотеатр, роскошный party-room, BBQ зона, детский сад сети “А+”, спортзал и даже собственный бассейн с морской водой на крыше.
Еще в процессе строительных работ на территории комплекса было высажено эксклюзивные деревья с Немецкого питомника, а бонсай, который украшает центральную зону озеленения, формировался более 20 лет, поэтому гости в день открытия Tetris Hall оказались в настоящем оазисе и им не пришлось ждать тени деревьев еще несколько лет.
В изысканном и просторном для гостей звучали звуки рояля, который стал изюминкой лаунж-зоны. Все желающие могли насладиться дегустацией премиального виски в зоне party room. А захватывающая вечеринка на высоте 84 метров никого не оставила равнодушным! На крыше Tetris Hall гостей ждали BBQ от GoodWine, игристое от Moet Chandon, шоу воздушных акробатов и выступления безумных Harley-Davidson.
Завершилось все безудержными танцами под выступление Марты Адамчук, Веры Кекели и хедлайнера праздника – потрясающей NK. Но и KAN умеет удивлять, во главе с основателем компании Игорем Никоновым зажгла публику группа сотрудников девелопера KAN Voices.
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