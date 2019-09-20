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Открытие Tetris Hall от KAN - cамое обсуждаемое событие недели

19 сентября состоялось открытие второй очереди комплекса Tetris Hall от KAN Development, которое претендует стать самым обсуждаемым событием года рынка недвижимости.

3000 гостей, 1600 бутылок шампанского, 200 л вина, 200 л виски, 100 килограмм тунца и 1500 устриц! Но эти цифры не передают те эмоции и чувства, которые наполняли гостей в этот вечер.

Tetris Hall – это премиальный, инновационный и эргономичный жилой комплекс. Каждый житель которого чувствует себя на высоте, в прямом смысле этого слова. С окон и террасы на крыше открывается панорамный вид на центр Киева – Печерск. Картинка как на лучшей туристической открытке: деловой кластер соединяется с готичностью башен Николаевского костела, виднеются зеленые острова скверов и парков, все это объединяется в уникальную архитектурную мозаику, которую жители комплекса будут наблюдать каждый день.

Основа концепции Tetris Hall – бескомпромиссное качество, безупречный комфорт и изысканность в каждой детали. Элегантная лаунж-зона с роялем, каминным залом и библиотекой. Дизайнерская испанская мебель, которая влюбляет в себя с первого взгляда и прикосновения, отделка натуральными материалами создают окутывающую атмосферу уюта.

Tetris Hall разрушает стереотипы про каменные многоэтажные джунгли в центре шумного мегаполиса – он соединил в себе стиль современного города, уют и свежесть природы. Специально для своих жителей на закрытой территории KAN создал собственный ландшафтный парк более 5000 м.кв с лесными зонами и открытыми пространствами для отдыха на свежем воздухе, террасу на крыше башен, приватный кинотеатр, роскошный party-room, BBQ зона, детский сад сети “А+”, спортзал и даже собственный бассейн с морской водой на крыше.

Еще в процессе строительных работ на территории комплекса было высажено эксклюзивные деревья с Немецкого питомника, а бонсай, который украшает центральную зону озеленения, формировался более 20 лет, поэтому гости в день открытия Tetris Hall оказались в настоящем оазисе и им не пришлось ждать тени деревьев еще несколько лет.

В изысканном и просторном для гостей звучали звуки рояля, который стал изюминкой лаунж-зоны. Все желающие могли насладиться дегустацией премиального виски в зоне party room. А захватывающая вечеринка на высоте 84 метров никого не оставила равнодушным! На крыше Tetris Hall гостей ждали BBQ от GoodWine, игристое от Moet Chandon, шоу воздушных акробатов и выступления безумных Harley-Davidson.

Завершилось все безудержными танцами под выступление Марты Адамчук, Веры Кекели и хедлайнера праздника – потрясающей NK. Но и KAN умеет удивлять, во главе с основателем компании Игорем Никоновым зажгла публику группа сотрудников девелопера KAN Voices.

По материалам TETRIS HALL
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