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Прописка в Украине: правила, документы и штрафы

Прописка в Украине: правила, документы и штрафы

Прописка граждан регулируется Законом Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места жительства». Статья 6 этого закона предусматривает обязательную регистрацию по месту жительства граждан Украины, иностранцев или лиц без гражданства.

По статистике, более 3 млн человек проживают не по месту регистрации, из-за чего часто возникают проблемы с предоставлением им административных услуг.

Регистрацию и снятие с регистрации места жительства проводят органы местного самоуправления и Центры предоставления административных услуг (ЦНАП).

Для оформления прописки необходимы следующие документы

  • Документ, в который вносятся сведения о месте жительства (паспорт, временное удостоверение гражданина Украины, удостоверение на временное проживание, удостоверение беженца и т.д.). Для регистрации ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, подается свидетельство о рождении.
  • Квитанция об уплате административного сбора.
  • Документы, подтверждающие право лица на проживание в данном помещении (документы на право собственности, договор аренды и т.п.). При отсутствии таких документов, регистрация может производиться только по согласию владельца жилья.
  • Военный билет или удостоверение о приписке (для граждан, подлежащих постановке на воинский учет или находящихся на воинском учете).

Штрафы. Стоит также отметить, что при снятии с места регистрации лицо должно прописаться в другом месте в течение 30 дней. При невыполнении этого условия на лицо составляется административный протокол. За повторное нарушение в течение года на лицо налагается штраф размером от одного до трех необлагаемых минимумов (17-51 грн).

По материалам Finance.UA
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