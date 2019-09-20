Прописка в Украине: правила, документы и штрафы

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Прописка граждан регулируется Законом Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места жительства». Статья 6 этого закона предусматривает обязательную регистрацию по месту жительства граждан Украины, иностранцев или лиц без гражданства.
По статистике, более 3 млн человек проживают не по месту регистрации, из-за чего часто возникают проблемы с предоставлением им административных услуг.
Регистрацию и снятие с регистрации места жительства проводят органы местного самоуправления и Центры предоставления административных услуг (ЦНАП).
Для оформления прописки необходимы следующие документы
Штрафы. Стоит также отметить, что при снятии с места регистрации лицо должно прописаться в другом месте в течение 30 дней. При невыполнении этого условия на лицо составляется административный протокол. За повторное нарушение в течение года на лицо налагается штраф размером от одного до трех необлагаемых минимумов (17-51 грн).
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