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Реальное улучшение уровня жизни в Украине начнется при росте на 11% ВВП в год - Устенко

Реальное улучшение уровня жизни в Украине начнется при росте на 11% ВВП в год - Устенко

Реальное увеличение уровня жизни в Украине начнется при экономическом росте в более 11% ВВП в год.

Об этом заявил советник Президента Украины Олег Устенко в ходе Форума национальной бизнес-коалиции в Киеве.

“Мы должны показать рост в 5% ВВП – для того, чтобы эффективно бороться с бедностью, 4% – для того, чтобы продолжать обслуживать наши внутренние долги и внешние, и еще около 2% – для того, чтобы поставлять сектор безопасности и обороны. Речь идет о величине, превышающей 10% ВВП в год. Это колоссальная и амбициозная цифра, и не так много стран, которые могли бы показать подобный рост”, – отметил Устенко.

По его словам, страна может эффективно бороться с бедностью, если ее экономика показывает рост от 5%. При этом следует учесть огромную долговую нагрузку на экономику страны, поскольку, несмотря на “хорошую” ситуацию с украинским долгом (он не превышает 60% к ВВП), Украина платит за обслуживание своих долгов колоссальные средства (свыше 4% ВВП).

Кроме того, Украина выделяет в два раза больше на сектор обороны (к ВВП), даже по сравнению со странами-участницами НАТО.

При этом экономист добавил, что монетарные каналы стимулирования экономики для Украины закрыты, фискальные же методы стимулирования также отсутствуют, тогда как правительство может использовать только канал стимулирования бизнес-климата для прихода инвестиций.

По мнению Устенко, стимулировать бизнес-климат в стране можно за счет снижения уровня коррупции (по разным оценкам, составляет около 10 млрд долларов), борьбы с контрабандой (5-10 млрд долларов), за счет сдвигов в рейтинге Doing Business.

По материалам УНН
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