Андрей Каминский: украинцы не до конца понимают значимость своей кредитной истории

В начале сентября в Киеве прошла международная конференция «БАНКИРЪ – ПОДОРОЖ У ЦИФРОВІ ЗМІНИ», посвященная цифровым решениям в сфере финансовых услуг. Одним из ее докладчиков был Директор по развитию бизнеса Международного бюро кредитных историй, доктор экономических наук Андрей Каминский. Эксперт, которого организаторы наградили почетным дипломом как «Лидера в области технологий риск-менеджмента кредитования онлайн», рассказал Finance.ua о тонкостях рынка онлайн-кредитования в наши дни.



Андрей Каминский, Директор по развитию бизнеса Международного бюро кредитных историй

Андрей, в последние годы активно развивается рынок микрофинансовых организаций (МФО). Люди берут все больше кредитов онлайн. Вы, как эксперт, можете ли сказать, что МФО превзошли банки по количеству обращений за кредитами?

- Больше запросов все еще идет из банков – сейчас они составляют 2/3. Но да, та часть, которая идет от МФО, очень быстро растет. Увеличивается примерно в три раза из года в год. Поэтому это сейчас более живой рынок.

Международное бюро кредитных историй сотрудничает как с банками, там и с МФО. Вы определенно можете сказать, есть ли разница в подходах к оценке заемщика?

- В основе лежит одно и то же – кредитная история, которая характеризует заемщика. Но ее банки и МФО интерпретируют по-разному. Банки больше смотрят на длинную кредитную историю. Для них если есть просрочка хотя бы по одному кредиту, то человек уже считается не очень надежным клиентом. Плюс они смотрят на то, сколько денег генерирует клиент и какую часть своего дохода может отдавать на погашение.

У МФО логика другая. Они в первую очередь смотрят на короткий период – 1-2 года. Плюс для них важно то, как человек возвращает именно короткие кредиты. У него, например, могут быть проблемы с автокредитом, по которому нужно платить крупные суммы. При этом он вовремя возвращает кредиты до зарплаты. Такой клиент для них считается благонадежным. То есть у них другой фокус внимания.

Еще одно отличие в том, что банк более досконально изучает клиента. Выдавая, к примеру, автокредит или даже кредитную карту, он предоставляет о себе исчерпывающие данные: паспорт, ИНН, прописка, место фактического проживания и т.п. А МФО больше обращают внимание на контактность человека, поскольку у них, по сути, только один канал связи с клиентом – телефон.

Кредиты от МФО, так называемые микрокредиты, чем они отличаются от банковских?

- Банковские кредиты обычно выдаются на большие, чем в МФО, суммы. Это 2-3 зарплаты – 17-18 тысяч гривен. Плюс это, как правило, целевые кредиты – на покупку техники, мебели, – которые выдаются на более долгий срок. Обычно срок около года.

Что до микрокредитов, то это короткие кредиты «до зарплаты» на срок до 30 дней. Цели тут для кредитора не важны. Ну и, конечно, это более рисковые и поэтому более дорогие кредиты.

Есть ли какие-то ограничения по выдаче микрокредитов для одного человека?

- Это пока довольно молодой рынок, и у многих компаний еще нет четкого понимания о том, сколько денег можно выдавать клиенту. Они сейчас стремятся заполучить в свою базу как можно больше контактов, которым можно рассылать СМС со всякого рода кредитными предложениями.

В случае с МФО человек может одновременно подавать заявки сразу в несколько компаний. Открыть на компьютере 5 окон браузера и в каждом оформлять заявки на кредит в 5 компаний. Но вообще, по нашей статистике, если у человека больше трех открытых кредитов в МФО, то это часто говорит о том, что у него серьезные финансовые проблемы со всеми вытекающими рисками.

Можно одновременно подать заявки в пять МФО. А в пять банков можно?

- С банками сложнее. Они не кредитуют онлайн. Вам придется прийти в отделение, показать документы и все про себя рассказать. Плюс они намного качественнее обмениваются информацией про клиентов. Банки работают на рынке два десятилетия и понимают, насколько важны для них эти данные. МФО к этому еще не пришли. Они по разным причинам пока неохотно делятся информацией о заемщиках.

Например, человек пару раз обратился в МФО и вовремя вернул кредиты. Компания думает: отлично, это хороший клиент и мы про него никому не расскажем. Или другая ситуация. На человеке наоборот висит просрочка, и об этом компания тоже не хочет рассказывать, рассчитывая на то, что он возьмет кредит у конкурентов и вернет ей. То есть с одной стороны МФО хотят знать о клиенте все, но с другой – сами рассказывать о нем не хотят. Многие пока «жадничают», и это негативно влияет на весь рынок.

А если смотреть на платежную дисциплину украинцев – она растет или падает?

- Тут тоже стоит разделять банки и МФО. Для первых она последние 2-3 года стабильная – просрочка составляет примерно 6-10% от выданных кредитов. Понятно, что она отличается по банкам и по продуктам. Например, по кредиткам она всегда больше, потому что сам продукт более рисковый. По другим меньше. Но в среднем сейчас около 8% выданных банковских кредитов оказываются в просрочке.

А вот по МФО она постепенно начинает расти и по нашим данным уже составляет более 20%.

В чем причина роста просрочки по онлайн-кредитам?

- Если раньше рынок рос за счет новых клиентов, то сегодня мы видим определённое его насыщение. Группа людей, которые пользуются этими кредитами, уже более-менее сформировалась. Плюс маркетинговая политика МФО такова, что если человек несколько раз берет кредит в одной компании и вовремя их возвращает, то ему повышают лимит на каждый следующий заем. То есть он сначала брал 3000 грн, вернул. Затем взял 6000 грн, вернул. После взял 9000 грн, может уже не вернуть. Вот и получается, что среди уже сформировавшегося пула клиентов растет просрочка.



Каминский: у нас пока еще нет культуры кредитования, такой как в США или Европе

Ситуация в Украине с невозвратами и вообще с кредитованием – она чем-то отличается от общемировых тенденций или повторяем общий тренд?

- Если брать короткие кредиты, такие, как МФО, то они всегда рискованные, и тут у нас высокий уровень просрочки, как и на других рынках. Если говорить про банки, то тут ситуация иная. В Украине исторически уровень просрочки намного выше, чем в развитых странах – более 50%. Основу этих «мертвых» кредитов составляет ипотека, которую люди успели набрать до 2008 года, и с которой многие банки до сих пор не знают, как быть.

Еще стоит сказать, что у нас пока еще нет культуры кредитования, такой как в США или Европе. Ведь там люди уже многими поколениями, начиная с XIX века, пользуются кредитами и понимают, насколько важно их возвращать. У нас этот рынок появился в конце 1990-х. Многие заемщики еще мыслят иначе. Они в первую очередь думают о том, где взять кредит, а не о том, как его потом выплачивать.

Почему так?

- Сегодня украинцы не до конца понимают значимость своей кредитной истории. Для сравнения. В США около половины запросов в кредитные бюро идет от самих людей. Они регулярно интересуются своей кредитной историей, чтоб оценить свои финансовые возможности. У нас запросы от людей составляют 1-1,5%. Мы пока только начинаем понимать, что кредитная история – это важно.

Пользуясь случаем, хочу напомнить, что согласно законодательству, каждый человек один раз в год может бесплатно получить свою кредитную историю.

Свою кредитную историю человек формирует исключительно сам или на нее могут повлиять, к примеру, близкие родственники?

- Каждый формирует свою историю сам. И тут есть один момент, и что делать с ним, мы пока не знаем. Иногда бывает, что кто-то в семье злоупотребляет кредитами. Причины разные: игромания, зависимости от алкоголя, наркотиков или что-то еще. И к нам приходят его мама с папой или другие родственники и слезно просят что-то сделать с его историей, чтоб ему больше не давали денег в долг. Но мы ничего не можем им ответить. По закону в кредитную историю можно записать до 100 слов комментариев, но сделать это может только сам человек.

Что люди обычно указывают в этих 100 словах?

- Обычно это либо комментарии о проблемах, которые возникали с ликвидированными банками, либо описание некой жизненной ситуации, по причине которой у человека возникла просрочка. Например, болела мама, все деньги уходили на лекарства, поэтому не смог платить по такому-то кредиту.

Многие ли МФО способны комплексно оценивать риски? Ведь полноценный риск-менеджмент – дорогое удовольствие.

- У крупных МФО система риск-менеджмента отлажена достаточно хорошо. У тех, что поменьше, с этим дела могут быть куда хуже.

Риск-менеджмент в МФО отличается от банковского. Во-первых, удаленная идентификация клиента не такая надежная, как его личное присутствие. Когда запрос приходит онлайн, есть технологии, которые позволяют обойти систему безопасности и взять кредит на другого человека.

Самый примитивный пример. Дядя злоупотребляет алкоголем. Племянник берет его карту, мобильный телефон и оформляет запрос на кредит. Утром дядя мало что помнит, но уже должен компании несколько тысяч гривен. Можно обойти и фотобиометрию, когда МФО просят клиента сфотографироваться с паспортом.

Во-вторых, негативно на риски влияет возможность одновременного кредитования в нескольких компаниях и их нежелание делиться друг с другом этой информацией, о чем я говорил. Данную проблему могла бы решить система, которая в реальном времени отображала бы, в скольких МФО человек пытается взять деньги. И мы такую систему уже тестируем. Но, чтобы она заработала, данные в нее оперативно должны передавать сами компании. То есть они сами должны сначала прийти к тому, что для них это важно и необходимо.

Мы, кстати, внедрили такую услугу, как аудит риск-менеджмента для МФО. И спрос на нее растет. Мы постоянно сканируем рыночный поток и можем сравнить его со входящим потоком клиентов конкретной компании, оценить, он более или, наоборот, менее рисковый. Еще одна из составляющих этой услуги – так называемый reject service. Это оценка риск-менеджмента на предмет излишней жесткости. Мы можем верифицировать, не отсеивает ли он хороших клиентов среди тех, которые сначала могут казаться рисковыми, но по факту оказываются добросовестными.

Мы выяснили, что далеко не у всех МФО все хорошо с риск-менеджментом, а компаний появляется все больше. Не может ли это спровоцировать волну неплатежей по микрокредитам?

- Да, компаний все больше. К нам каждый месяц подключается новые МФО. Тех, кто инвестирует в этот бизнес, в первую очередь привлекает его доходность – 1-1,5% в день.

Но плохой риск-менеджмент приводит к проблеме невозврата, которая съедает этот доход. Однако ждать вала неплатежей, по нашим оценкам, не стоит. Этот рынок уже близок к насыщению. Пул клиентов, которым интересны такие кредиты, уже сформирован. Информация о неплательщиках так или иначе становится доступной. Поэтому компании будут с ними осторожны.

МФО менее мнительны и выдают деньги тем, кому отказывают банки. Не портит ли сам факт обращения клиента в МФО его кредитную историю в глазах банкиров? Не станут ли они таким людям урезать кредитные лимиты на картах, отказывать в дешевых целевых кредитах?

- Сам факт обращения в МФО историю не портит. Ее портят в основном просрочки. Есть люди, которые иногда обращаются за микрозаймами хотя бы потому, что их брать удобнее. Как ни крути, но у МФО этот процесс организован куда проще. Не нужно никуда ехать, выстаивать очереди, отвечать на вопросы о том, зачем вам нужны деньги. Просто заполняешь заявку и через несколько минут деньги на карте.

Ну и еще банки смотрят на текущую финансовую нагрузку. Если клиент должен МФО приличную сумму, то ему вряд ли одобрят новый кредит, даже если у него еще нет просрочек.

Как человеку исправить свою кредитную историю, если она была испорчена по каким-то объективным причинам, но он хочет снова стать в глазах кредиторов благонадежным клиентом?

- Первое, что нужно сделать – закрыть текущую просрочку, поскольку она отображена в кредитной истории. И пока в ней будет просрочка путь к новым кредитам для человека закрыт (или ограничен).

Справившись с этим, можно постепенно пробовать брать новые кредиты. Банки, МФО будут видеть проблемы, которые были раньше, но тот факт, что человек с ними справился, станет для них позитивным сигналом. Постепенно будут одобрять новые займы. Сначала на небольшие суммы. Затем побольше, если клиент будет соблюдать платежную дисциплину. То есть исправить старую историю можно только новой.

Ну а чтобы не допускать просрочек, стоит следить за пиковостью выплат, чтобы все крупные расходы, в том числе и выплаты по кредитам, не выпадали на одно время. Также полезно разобраться в видах кредитов, чтобы понимать, какой из них будет самым выгодным в той или иной жизненной ситуации. Например, если нужна пара тысяч до зарплаты, чтоб ходить по магазинам и покупать продукты, то кредитная карта будет намного дешевле, чем кредит в МФО.

Беседовал Андрей Жуматий