Нефть подорожала из-за опасений о сбоях в поставках саудовского сырья

Цены на нефть увеличились до максимума за две сессии торгов на фоне опасений по поводу перебоев в поставках нефти из Саудовской Аравии и обострения напряженности на Ближнем Востоке.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

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Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,79 (1,23%) – до $65,07 за баррель. В пятницу их цена уменьшилась на $0,12 (на 0,19%), составив на закрытии $64,28 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются на $0,67 (1,15%) – до $58,76 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена опустилась на $0,1 (на 0,17%), закрывшись на отметке $58,09 за баррель.

“До полного восстановления добычи Саудовской Аравией цены на нефть продолжат расти на опасениях усиления геополитических рисков, – отметил аналитик HI Investment Corp Уилл Юн. – Однако, вряд ли мы увидим войну или военную конфронтацию”.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф на прошлой неделе предупредил о неизбежной полномасштабной войне в случае удара американских или саудовских военных по Ирану. В ходе интервью журналист телеканала CNN спросил, какие могут быть последствия удара США или Саудовской Аравии, Зариф ответил: “Полномасштабная война”. Он отметил, что Тегеран “не хочет вступать в военный конфликт”. Однако, по его словам, Иран решительно намерен защищать свою территорию.

При этом экономисты Moody’s Analytics говорят, что “даже если война с Ираном будет предупреждена, остаются серьезные вопросы по поводу безопасности поставок саудовской нефти”.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 65,01 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 65,29 доллара за баррель, что на 61 цент выше уровня закрытия торгов ($64,28)