Стало известно, могут ли корпоративные права быть предметом налогового залога

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Право налогового залога распространяется на любое имущество налогоплательщика, находящегося в его собственности (хозяйственном ведении или оперативном управлении) в день возникновения такого права и балансовая стоимость которого соответствует сумме налогового долга налогоплательщика, а также на другое имущество, на которое налогоплательщик приобретет права собственности в будущем.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
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Так, имуществом, как особым объектом, считаются отдельная вещь, совокупность вещей, а также имущественные права и обязанности.
Право налогового залога не распространяется на имущество, определенное п. 87.3 НКУ.
Статьей 4 Закона №2654 не установлено, что корпоративные права не могут быть предметом залога.
Следует отметить, что налогоплательщик может отчуждать имущество, находящееся в налоговом залоге, но только по согласию контролирующего органа, а также в случае, если контролирующий орган в течение десяти дней с момента получения от налогоплательщика соответствующего обращения не предоставил такому налогоплательщику ответ о предоставлении (непредоставлении) согласия.
В случае отчуждения или аренды (лизинга) имущества, находящегося в налоговом залоге, налогоплательщик по согласию контролирующего органа обязан заменить его другим имуществом такой же или большей стоимости.
Следовательно, корпоративные права могут быть предметом налогового залога. Операции по отчуждению таких корпоративных прав, в случае если таковые права находятся в налоговом залоге, необходимо согласовывать с контролирующим органом, а также произвести замену предмета залога на другое имущество.
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