Mercedes-Benz отказывается от бензина и дизеля

Производитель авто Mercedes-Benz – немецкий автомобильный концерн Daimler, который недавно заключил сделку с BMW, – планирует прекратить разработку двигателей внутреннего сгорания (ДВС).

Об этом заявил менеджер по развитию Daimler Маркус Шефер, сообщает Сегодня.

В дальнейшем Daimler планирует сосредоточиться на электрификации, отметил Шефер. В частности, концерн собирается разработать собственные аккумуляторы и трансмиссии.

По словам Шефера, после запуска новой серии топливных двигателей, которые появятся в автомобилях E-класса и S-класса, концерн намерен прекратить разработку таких силовых агрегатов. При этом он не исключил, что в будущем компания еще может к ним вернуться.

После выпуска первого электрокара Mercedes-Benz Daimler готовит две новые модели электрокаров – Mercedes-Benz EQA, основанный на А-классе, и Mercedes-Benz Vision EQS, который является концептом будущего электрического S-класса.