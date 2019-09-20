В Украине назвали ТОП-5 регионов по приросту розничной торговли (инфографика)

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Оборот розничной торговли в Украине в январе-августе 2019 года увеличился на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 20 сентября, пишет Сегодня.
В августе этого года он вырос на 6,7% относительно показателя августа-2018, а июля-2019 – на 3,4%.
Ведомство также разместило инфографику, на которой показало индексы оборота розничной торговли. Рост показателя в январе составил 6,3%, январе-феврале – 6,8%, январе-марте – 7,4%, январе-апреле – 7,9%, январе-мае – 9,6%, январе-июне – 10,3%, а январе-июле – 10,1%.
Среди регионов наибольший прирост оборота розничной торговли в течение восьми месяцев наблюдался в Винницкой (на 18,2%), Тернопольской (на 17,1%), Киевской (на 16%), Черкасской (на 14,2%) областях, а также в Киеве (на 14,5%).
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