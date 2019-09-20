0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 113 0

В Украине назвали ТОП-5 регионов по приросту розничной торговли (инфографика)

В Украине назвали ТОП-5 регионов по приросту розничной торговли (инфографика)

Оборот розничной торговли в Украине в январе-августе 2019 года увеличился на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 20 сентября, пишет Сегодня.

В августе этого года он вырос на 6,7% относительно показателя августа-2018, а июля-2019 – на 3,4%.

Ведомство также разместило инфографику, на которой показало индексы оборота розничной торговли. Рост показателя в январе составил 6,3%, январе-феврале – 6,8%, январе-марте – 7,4%, январе-апреле – 7,9%, январе-мае – 9,6%, январе-июне – 10,3%, а январе-июле – 10,1%.

Среди регионов наибольший прирост оборота розничной торговли в течение восьми месяцев наблюдался в Винницкой (на 18,2%), Тернопольской (на 17,1%), Киевской (на 16%), Черкасской (на 14,2%) областях, а также в Киеве (на 14,5%).

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.