Сколько производств было зарегистрировано в Украине в отношении фальшивых денег

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В течение 2014-2018 годов в Украине зарегистрировано почти 5 тысяч уголовных правонарушений по изготовлению, хранению, приобретению, перевозке, пересылке, ввозу в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи.
Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ).
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Так, в Украине за пять лет зарегистрировано 4822 уголовных производства по статье 199 УК Украины за изготовление, хранение, приобретение, перевозку, пересылку, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи. Всего зарегистрировано 7517 уголовных преступлений.
Из этого количества закрыто 2695 производств. По данным ГПУ, в суд было направлено 608 производств.
Согласно предоставленным данным, больше всего учтено уголовных правонарушений в 2016-м – 1316, в 2017-м – 1022, а в 2018-м – 915. Наименьшее количество – в 2014 году – 709, в 2015-м – 860.
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