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Национализация ПриватБанка стоила Украине 155 млрд грн - Данилюк

Национализация ПриватБанка стоила Украине 155 млрд грн - Данилюк

Украина потратила на национализацию ПриватБанка 155 миллиардов гривен.

Об этом сказал председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

“ПриватБанк находится в государственной собственности. В него государство Украина влило 155 млрд гривен. Это из кармана каждого гражданина. Это стоимость национализации. Вопрос очень простой: если средства налогоплательщиков были потрачены на спасение этого банка, то те, кто довел этот банк до такого состояния, должны за это платить, или, если национализация была необоснованной – те, кто национализировал”, – сказал Данилюк.

Он добавил, что все делалось в рамках украинского законодательства.

По материалам УНН
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