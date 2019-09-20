Конгресс США одобрил военную помощь Украине объемом $250 млн

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Палата представителей конгресса США в четверг одобрила выделение $250 млн на военную помощь Украине.
Соответствующий пункт прописан в утвержденном конгрессменами законопроекте о временном финансировании федерального правительства.
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В документе указано, что выделение средств на оказание военной помощи Украине будет продолжено в следующем финансовом году, который начинается в Соединенных Штатах 1 октября.
Действующая программа военной финансовой помощи Киеву, если ее не продлят законодатели, может завершиться 30 сентября. Демократы, контролирующие Палату представителей, опасались, что президент Дональд Трамп может пересмотреть или сократить эту статью расходов.
Сенат конгресса, который, наоборот, контролируют республиканцы, рассмотрит данный законопроект на следующей неделе. Эксперты склоняются к тому, что сенаторы все же одобрят документ, и он в результате попадет на подпись Трампу.
Согласно данным Минобороны США, общий объем военной помощи, предоставляемой Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил $1,5 млрд.
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