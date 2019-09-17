Коболев сообщил, когда энергетика Украины сможет работать по европейским законам

Украинская сторона решительно настроена на то, чтобы быстро привести собственные регуляторные нормы в сфере энергетики в соответствие к европейскому законодательству.

Об этом во время презентации возможностей газовой транзитной системы Украины заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Читайте также: В Нафтогазе оценили результаты газовых переговоров

«Украина намерена уточнить национальные регуляторные правила, чтобы все газовые взаимоотношения в стране руководствовались положениями Третьего энергетического пакета ЕС, и других соответствующих регуляторных документов. Мы, как Нафтогаз, ставим такую цель. Убежден, что таким является стремление украинской стороны в целом – вместе с новым Президентом, новым правительством и новым парламентом, которые полностью привержены достижению такой цели», – сказал руководитель НАК “Нафтогаз Украины”.

Он назвал «впечатляющими» изменения в работе Верховной Рады и отметил, что никогда раньше не видел, чтобы украинский парламент работал с такой скоростью.

«Требуется время, чтобы взвесить, это хорошо или плохо, но именно такая высокая скорость (парламента) предоставляет нам уверенность, что до конца текущего года все необходимые изменения могут быть осуществлены. Тогда украинская сторона будет готова представить Европейской Комиссии полный пакет регуляторных правил, которые соответствуют европейскому законодательству», – заявил Коболев.

Он отметил, что Нафтогаз также стремится завершить собственную рыночную трансформацию и либерализацию, и в этом еще должна быть осуществлена определенная работа.