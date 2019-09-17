В Нафтогазе оценили результаты газовых переговоров

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Украине следует продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа, поскольку переговоры о новом контракте так и не начались.
Об этом заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко по итогам газовых переговоров, которые состоялись накануне в Брюсселе.
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“Как и ожидалось, до самих переговоров так и не дошли: российская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской стороны, что отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть предпосылкой для начала переговоров по новому контракту на транзит”, – написал он в Facebook.
В то же время Витренко положительно оценил готовность сторон “продолжить консультации по внедрению в Украине европейских правил и их применению к новому транзитному контракту”, но предупредил о необходимости готовиться к прекращению транзита газа с 1 января в связи с затягиванием переговоров.
“Ну и не давать использовать эти трехсторонние «консультации» как оправдание строительства Северного Потока-2”, – резюмировал он.
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