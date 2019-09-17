Транзит газа: в ЕК рассказали о плане "Б"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Если Россия и Украина не продлят транзитный контракт по газу на следующий год, а Северный Поток-2 не будет достроен, у Евросоюза все еще будет хватать запасов газа.
Об этом в четверг, 19 сентября, заявил журналистам вице-президент Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович по итогам трехсторонних переговоров с Украиной и Россией.
“Я могу заверить европейскую общественность, что мы хорошо подготовились к любым возможным вариантам. Наши газовые хранилища заполнены на 98%. Украина имеет в подземных хранилищах на четыре миллиарда кубических метров больше, чем в прошлом году в это время”, – сказал Шефчович.
В то же время, по его словам, это – план на “черезвычайную ситуацию”, поскольку в интересах обеих сторон – российской и украинской – убедиться, что поставки газа продолжатся непрерывно.
Он также выразил уверенность, что транзитный договор будет подписан, потому что обе стороны, Украина и Россия, по его словам, демонстрируют готовность найти решение по транзиту газа.
Также он отметил, что была достигнута ключевая договоренность:
“Первое и самое главное, мы согласовали в принципе, что будущий контракт будет базироваться на законах и правилах ЕС”, – сказал Шефчович.
Также он сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне между Еврокомиссией, Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа после 2019 года состоится в конце октября.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
НБУ начинает изъятие из обращения еще одной монетыВчера, 12:02 - 4526 9
Дубилет рассказал, почему трудовые книжки больше не нужныВчера, 11:35 - 5886 7
Рада упростила подачу отчетности в налоговуюВчера, 14:30 - 2233 5
Валовый внешний долг Украины вырос на 1,5 млрд долларовВчера, 16:31 - 997 4
Минфин анонсировал удешевление кредитов для сельхозпроизводителей с 20% до 5%Вчера, 13:44 - 805 4
Дубилет рассказал, почему трудовые книжки больше не нужныВчера, 11:35 - 5886 7
НБУ начинает изъятие из обращения еще одной монетыВчера, 12:02 - 4526 9
Мобильным операторам запретят списывать деньги без согласия абонентаВчера, 14:02 - 3355 4
Украинцы получат безвиз еще в одну странуВчера, 15:14 - 3120 2
НБУ назвал сумму выплат по внешнему долгу до конца 2020 (таблица)Вчера, 10:44 - 2384
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)17.09.2019, 15:10 - 817
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1323
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 1081 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 2016 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 890