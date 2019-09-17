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Транзит газа: в ЕК рассказали о плане "Б"

Транзит газа: в ЕК рассказали о плане "Б"

Если Россия и Украина не продлят транзитный контракт по газу на следующий год, а Северный Поток-2 не будет достроен, у Евросоюза все еще будет хватать запасов газа.

Об этом в четверг, 19 сентября, заявил журналистам вице-президент Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович по итогам трехсторонних переговоров с Украиной и Россией.

“Я могу заверить европейскую общественность, что мы хорошо подготовились к любым возможным вариантам. Наши газовые хранилища заполнены на 98%. Украина имеет в подземных хранилищах на четыре миллиарда кубических метров больше, чем в прошлом году в это время”, – сказал Шефчович.

В то же время, по его словам, это – план на “черезвычайную ситуацию”, поскольку в интересах обеих сторон – российской и украинской – убедиться, что поставки газа продолжатся непрерывно.

Он также выразил уверенность, что транзитный договор будет подписан, потому что обе стороны, Украина и Россия, по его словам, демонстрируют готовность найти решение по транзиту газа.

Также он отметил, что была достигнута ключевая договоренность:

“Первое и самое главное, мы согласовали в принципе, что будущий контракт будет базироваться на законах и правилах ЕС”, – сказал Шефчович.

Также он сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне между Еврокомиссией, Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа после 2019 года состоится в конце октября.

По материалам Корреспондент.net
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