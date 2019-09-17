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Объемы инвестиций иностранцев в госдолг Украины с начала года выросли в 14 раз

Объемы инвестиций иностранцев в госдолг Украины с начала года выросли в 14 раз

Иностранные инвесторы с начала 2019 года увеличили объемы своих инвестиций в облигации внутреннего государственного займа Украины в 14 раз.

Об этом сообщают в Министерстве финансов Украины.

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В настоящее время в собственности иностранцев находятся облигации на общую сумму 86,4 миллиарда гривен.

«Сегодня мы наблюдаем постоянный рост портфеля нерезидентов в гривневые ОВГЗ. Только с начала 2019 года этот показатель вырос более чем в 14 раз и достиг 86,4 млрд грн», – сообщили в Минфине.

В ведомстве называют такой результат «прорывом» в процессе привлечения инвестиций. Там объясняют, что достичь таких результатов Украине удалось благодаря изменению подхода к проведению аукционов по продаже облигаций, повышению уровня предсказуемости аукционов и ориентации на спрос инвесторов.

По материалам hromadske.tv
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