Объемы инвестиций иностранцев в госдолг Украины с начала года выросли в 14 раз

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Иностранные инвесторы с начала 2019 года увеличили объемы своих инвестиций в облигации внутреннего государственного займа Украины в 14 раз.
Об этом сообщают в Министерстве финансов Украины.
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В настоящее время в собственности иностранцев находятся облигации на общую сумму 86,4 миллиарда гривен.
«Сегодня мы наблюдаем постоянный рост портфеля нерезидентов в гривневые ОВГЗ. Только с начала 2019 года этот показатель вырос более чем в 14 раз и достиг 86,4 млрд грн», – сообщили в Минфине.
В ведомстве называют такой результат «прорывом» в процессе привлечения инвестиций. Там объясняют, что достичь таких результатов Украине удалось благодаря изменению подхода к проведению аукционов по продаже облигаций, повышению уровня предсказуемости аукционов и ориентации на спрос инвесторов.
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