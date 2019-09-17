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Рада приняла законопроект об отмене паевого взноса при строительстве

Рада приняла законопроект об отмене паевого взноса при строительстве

Верховная Рада Украины сегодня во втором чтении приняла законопроект № 1059 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине.

Соответствующее решение поддержали 272 народных депутата.

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Законопроект № 1059 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине предусматривает улучшение инвестиционного климата Украины по отдельным направлениям, выбранным в результате комплексной оценки соответствия законодательства Украины лучшим мировым практикам, описанными Группой Всемирного банка в методологии рейтинга Doing Business.

За время подготовки ко второму чтению в комитет поступило 122 предложения – 9 были учтены, а 113 отклонены.

По материалам УНН
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