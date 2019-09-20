В Украине увеличилось количество получателей субсидий (инфографика)

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Субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в августе 2019 года получали 2274,0 тыс. домохозяйств.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным ведомства:
С начала года назначены субсидии 3159,9 тыс. домохозяйств (учитывая тех, кто обратился за субсидиями в 2018 г., но назначены им были в этом году, и тех, которым продлено предоставление субсидии согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 г. № 848), из них в городской местности – 2155,5 тыс. домохозяйств, в сельской местности – 1004,4 тыс. по сравнению с соответствующим периодом 2018 г. количество таких домохозяйств увеличилось на 7,2%.
Сумма субсидий, назначенных домохозяйствам, в январе-августе 2019 г. составила – 963,8 млн грн грн (в городской местности – 683,9 млн грн, в сельской местности – 279,9 млн грн, в соответствующем периоде 2018 г. – 761,1 млн грн (в городской местности – 562,1 млн грн, в сельской местности – 199,0 млн грн).
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