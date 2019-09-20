Смартфон Vivo V17 Pro получил выдвижной модуль с двойной камерой

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Совсем недавно состоялся анонс достаточно оригинального смартфона Vivo Nex 3 с дисплеем Waterfall. Но у китайской компании есть на подходе очередная интересная новинка. Модель Vivo V17 Pro отличается наличием двойной выдвижной фронтальной камеры.
Смартфон Vivo V17 Pro получил такой же процессор, как и его предшественник V15 Pro – Snapdragon 675. Но прочие характеристики были улучшены. Так, в новинке применяется 8 ГБ оперативной памяти, а ёмкость батареи увеличена до 4100 мАч. 6,44-дюймовый OLED дисплей с разрешением Full HD+ (соотношение сторон 20:9) обеспечивает охват 100% цветового пространства DCI-P3. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем.
Экран не имеет выреза для фронтальной камеры и обладает минимальными рамками. В устройстве используется достаточно крупный выдвижной модуль прямоугольной формы, в котором разместились сразу две камеры: основная 32-мегапиксельная и 8-мегапиксельная сверхширокоугольная. Кроме того, в модуле имеется LED подсветка для создания заполняющего света и дополнительный динамик.
На задней панели смартфона Vivo V17 Pro расположена камера на базе четырёх модулей. В данном случае применяются 48-мегапиксельный основной модуль, 13-мегапиксельный телефото модуль с 2-кратным оптическим увеличением, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с поддержкой возможностей макросъёмки, 2-мегапиксельный модуль для определения глубины снимаемой сцены.
В новинке доступен 3,5-миллиметровый звуковой разъём для подключения наушников. Кроме того, впервые для серии V компания Vivo начала использовать разъём USB-C. Толщина корпуса устройства составляет 9,8 мм.
Новый смартфон Vivo V17 Pro уже доступен для покупки в Индии по цене около $422.
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