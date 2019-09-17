Правительство планирует в следующем году привлечь 22,6 млрд грн на инвестиционные проекты

Согласно проекту Государственного бюджета на 2020 год, правительство планирует привлечь 22,6 млрд грн на совместные с иностранными государствами инвестиционные проекты.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова во время представления проекта Госбюджета на 2020 год.

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По ее словам, на 2020 год также запланировано привлечь 22 662 млн гривен для реализации совместных с иностранными государствами, финансовыми учреждениями и международными финансовыми организациями инвестиционных проектов.

Доходы в проекте бюджета предусмотрены на уровне 1 079,5 млрд грн. Расходы должны составить 1 170 млрд грн). При этом она добавила, что в фокусе Госбюджета-2020 безопасность и оборона, инфраструктура и дороги и развитие человеческого капитала (реформы образования и медицины).