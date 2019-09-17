Правительство будет проверять происхождение денег, за которые будут покупать сельскохозяйственную землю

После введения рынка сельскохозяйственной земли в Украине желающих купить земельный участок будут проверять на предмет происхождения денег.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

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«Правильно бояться не иностранцев или украинцев. Правильно бояться «черных» денег. Потому что, или мы не знаем, кто ими владеет (настоящих владельцев), или мы не знаем методы ведения бизнеса этих людей. Иногда украинские «черные» деньги так же плохи, как и иностранные», – сообщил Милованов.

Он отметил, что в условиях рынка земли следует ввести систему мониторинга, которая позволила бы зафиксировать конечных владельцев, которые будут покупать землю.

«Поэтому нам нужно знать не только, кто является собственником официальным, а кто является настоящим владельцем. Поэтому мы создаем систему мониторинга, когда придешь регистрировать сделки, нужно показать, кто является настоящим владельцем», – добавил Милованов.

Он также добавил, что в случае, если государственные службы обнаружат, что земельный участок купили с нарушениями, в частности, если окажется, что конечным владельцем ее стал гражданин России, то такие участки будут конфисковать.