Доходы от легализации игорного бизнеса и добычи янтаря потратят на социальную сферу

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Если Верховная Рада примет законопроекты о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря ко второму чтению проекта закона о государственном бюджете на 2020 год, то это даст дополнительный ресурс на образование, здравоохранение и другие важные сферы.
Об этом во время представления законопроекта госбюджета-2020 сегодня в парламенте заявила министр финансов Оксана Маркарова.
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«Ряд законопроектов, которые мы будем подавать в Верховную Раду, и которые президент определил как приоритетные, о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Если они будут обсуждены и поддержаны ко второму чтению – это будет дополнительным ресурсом к тому, что указано в бюджете. Можно будет распределить на здравоохранение, образование и другие социальные сферы», – отметила она.
Как известно, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить и внести в парламент до 1 октября законопроекты о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря и принять их до 1 декабря текущего года.
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